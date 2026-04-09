【ニューヨーク＝木瀬武】米航空大手デルタ航空は８日の決算説明会で、中東情勢の混乱による原油高に伴い、２０２６年４〜６月期の燃料費が当初の想定より２０億ドル（約３１００億円）増加するとの見通しを明らかにした。収益性の低い路線の減便や預け入れ荷物の手数料引き上げによって燃料費高騰に対応する。同日発表した２６年１〜３月期決算は、最終利益が２億８９００万ドルの赤字だった。最終赤字は２３年１〜３月期以来