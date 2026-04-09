4月9日（現地時間8日）、ウェスタン・カンファレンス3位のデンバー・ナゲッツがホームのボール・アリーナで同12位のメンフィス・グリズリーズと対戦した。 9連勝と勢いづくナゲッツは2点リードで迎えた第2クォーター残り30秒に“4点プレー”を献上。終了間際にも得点を与え、68－72と4点ビハインドで試合を折り返した。 序盤に8点差をつけられた第3ク