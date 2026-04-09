ライフコーポレーションが後場マイナスに転じている。午前１１時３０分ごろに発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高９２２５億円（前期比４．７％増）、営業利益２７０億円（同３．８％増）、純利益１９０億円（同０．９％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比４円５０銭増の７０円としたものの、決算発表による目先の材料出尽くし感から売られているようだ。 今期は首都圏３店、近畿圏７店の計