９日に実施された５年債入札（第１８４回、クーポン１．８％）は、最低落札価格が９９円８４銭（利回り１．８３５％）、平均落札価格が９９円８８銭（同１．８２６％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭で、前回（３月１１日）の１銭から拡大。応札倍率は３．５８倍となり、前回の３．６９倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS