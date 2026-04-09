ラウンドワンは後場プラス圏に浮上した。きょう午前１１時３０分ごろ、３月の国内既存店売上高が前年同月比３．７％増だったと発表した。６カ月連続の増収となった。更に直近の１週間（３月３０日～４月５日）の既存店売上高は前年同週比で約１４％増となっており、これらを材料視した買いが集まっている。コラボキャンペーンの好調が続いているという。 また、ラウンドワンは景品が取りやすいクレーンゲ