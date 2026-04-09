「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でフライトソリューションズが「買い予想数上昇」１位となっている。 フライトは前日に６．７％高の１５９円と値を飛ばしたが、きょうは全体市場が軟調に推移するなかも超低位株の強みを発揮し、前日終値近辺で頑強な値動きを維持している。一時は１６４円まで買われる場面があった。企業の業務システム開発やスマートフォン決済ソ