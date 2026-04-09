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サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ 日付：2026年4月9日（木） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 112 - 101 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で