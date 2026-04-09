山形県上山市の鶴脛地区の一角で火が上がり、周囲に燃え広がっている模様。消防が宮城県に防災ヘリ出動を要請。今後消火活動にあたる。 【写真を見る】【速報】上山市で野火火災延焼拡大のおそれありで消防ヘリ出動要請現在地上から火事の消火活動も（山形） 現在地上から消防が消火活動中。山の奥ではなく、住宅や田畑に近い場所から煙が上がっていて、今後の延焼状況が心配される。 ■上山市の火災現場（画像）