韓国の飲食店内で刃物を振り回して女性店主を殺害し、同氏の夫に重傷を負わせた50代の男に無期懲役が言い渡された。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国女教師ソウル北部地裁・刑事合議14部（オ・ビョンヒ部長判事）は4月9日、殺人および殺人未遂の容疑で拘束起訴された50代の男に無期懲役を言い渡した。再犯の恐れがあるとして、15年間の位置追跡電子装置（電子足輪）の装着も命じた。裁判部は「被告は