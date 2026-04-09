コックス [東証Ｓ] が4月9日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比7.1％増の14.1億円になり、27年2月期は前期比0.9％増の14.3億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比66.2％増の1.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.3％に改善した。 株探ニュース