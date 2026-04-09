イオン [東証Ｐ] が4月9日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比8.4％増の2430億円になり、27年2月期も前期比19.3％増の2900億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は15円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は9.7％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.1％減の