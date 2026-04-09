イオンファンタジー [東証Ｐ] が4月9日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の73.5億円に拡大したが、27年2月期は前期比14.4％減の63億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73.6％増の25.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.6％に改善した。