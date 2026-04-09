大陸から11日から12日にかけて黄砂が飛んでくるおそれがあります。気象庁の予測によりますと、黄砂は西日本から東海、北陸、東北の一部などで予想されています。 【画像を見る】春の黄砂が来る…いつどこに？気象シミュレーション 黄砂の濃度と視程 地表付近の黄砂の濃度が高くなると、洗濯物や車の汚れなどのほか、視程が悪化することで航空機の離着陸等の交通に影響が生じることもあります。 目安として、濃度が1立方