【香港共同】人気ロックバンド「ONEOKROCK（ワンオクロック）」が5月2、3日に香港で予定していたコンサートが中止となった。主催者側が4月9日、発表した。中止の理由は「予期せぬ不可抗力」とした。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り、日中関係が緊張している影響とみられる。ワンオクロックは3月、中国上海市で5月9日に予定していたコンサートを不可抗力で中止すると発表していた。中国本土や香港では最近