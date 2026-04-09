西から天気下り坂あすは激しい雨・強風もきょうは前線を伴った低気圧が西から近づき、西日本から天気が下り坂です。きょう午後は西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がり、東海も早い所で夕方以降、雨が降りだす見込みです。関東も午後9時以降は雨の降りだす所が出てきそうです。【CGで見る】きょう9日(木)このあとの降水の予想シミュレーション【きょうの各地の予想最高気温】札幌：17℃釧路：9℃青森：19℃盛岡：21℃