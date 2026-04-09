ヤマハレディースオープン葛城国内女子ゴルフツアーのヤマハレディースオープン葛城は2〜5日に静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部・山名コースで行われ、高橋彩華（サーフビバレッジ）が制した。優勝賞金1800万円のほか、豪華副賞も獲得し、ファンからは様々な声が上がった。27歳の高橋は最終18番でイーグル。通算8アンダーとして荒木優奈、仲村果乃に並び、プレーオフを制してツアー3勝目を挙げた。この大会の副賞はヤマハグラ