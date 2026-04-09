TBSの篠原梨菜アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。大胆なコスプレ姿を披露した。 【写真】白すぎて誰だか分かりませんでした 「白すぎたね」と投稿。上海に旅行に出かけていたようで、真っ赤な民族衣装に、おしろいを塗ってポーズを決めるショットや、同行したテレビ静岡の弦間彩華アナと楽しむ写真などを掲載した。 フォロワーからは「コウメ太夫？」「えっ？しのりなちゃん？」「だれか