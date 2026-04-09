マルセイユはクラブの公式エンブレムを変更したことを発表したフランス1部オリンピック・マルセイユは4月8日、クラブの公式エンブレムを変更したことを発表した。クラブの頭文字であるOとMが重ねられたデザインから、Oの中にMが入るデザインとなっている。マルセイユのロゴ変更は、22年ぶりのこと。1981年からMがOの上に置かれるようなデザインだったが、今回は35年ぶりにMがOののなかに入る形となった。また、「Droit Au But