日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、２月下旬に弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級の降格、１０％の減給３カ月の処分を下した。自ら暴力案件を協会に申告し、２月２４日に伯乃富士と事情を知る錦富士と聴取を受けた伊勢ケ浜親方。関係者などから聞き取り調査を行ったコンプライアンス委員会からの答申案を受け理事会で検討された。伊勢ケ