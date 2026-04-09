カーリングのプロリーグ、ロックリーグが８日（日本時間９日）、公式インスタグラムを更新。「ロックリーグのチームがトロントを楽しんでる」と記し、リーグの選手らが大リーグ・ブルージェイズの本拠地、ロジャーズ・センターを訪れた様子を投稿した。２枚目の写真は同リーグ「タイフーン」のメンバーで、キャプテンを務める元ロコ・ソラーレの吉田知那美や、ロコ・ソラーレの小穴桃里、ＳＣ軽井沢クラブの山口剛史の姿もあっ