ＮＨＫは９日、都内で２０２８年大河ドラマを発表。タイトルは「ジョン万」、主演は山粼賢人に決まった。「ジョン万」は、米国を初めて訪れた日本人・ジョン万次郎が主人公。１９世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルと遥かなる再会のロマンを描く。脚本は朝ドラ「ちりとてちん」「カムカムエヴリバディ」などを手がけた藤本有紀氏。大河は「平清盛」に続き２作目。大河は現在、仲野太賀が豊臣秀吉の弟・秀