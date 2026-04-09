辻井くぬえが、新曲「27 Club」を4月8日に配信リリースした。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） “The 27 Club”は、音楽史に大きな影響を残しながら27歳で亡くなったアーティストたちを指す言葉。本楽曲はその概念をモチーフに、前作「pulse wave」のエレクトロなアプローチとはうってかわり、