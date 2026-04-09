元KAT-TUNの亀梨和也さんは4月8日、自身のInstagramを更新。“弟君”とのツーショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】亀梨和也＆“弟君”のツーショット音楽に「つけてくれてるーー泣」「鬼熱です！」の声亀梨さんは「弟君と」とつづり、3枚の写真を投稿。ドラマ『ストーブリーグ』（Lemino）できょうだい役を演じた、11人組男性アイドルグループ・INIの木村柾哉さんとのツーショットです。大人っぽくク