根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退と勝利を呼び込むピッチングを披露（C）産経新聞社中日の根尾昂がプロ8年目で待望のプロ初勝利を挙げた。4月8日に行われたDeNA戦（横浜）4―4の延長10回に6番手で登板。【動画】根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退としっかり封じた根尾は先頭の蝦名達夫をスライダーで空振り三振。続く石上泰輝もスライダーで遊飛に打ち取ると、大阪桐蔭高の後輩でもある代打・松尾汐恩に