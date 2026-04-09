元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは4月8日、自身のInstagramを更新。愛知県岡崎市にある三井アウトレットパーク岡崎での、食べ歩きショットを公開しました。【写真】峯岸みなみが食べ歩き＆ショッピング「みぃちゃんの笑顔可愛すぎる」峯岸さんは「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！オトナミューズ（ @otonamuse ）さんのチャンネルでぜひチェックしてください」とつづり、8枚の写真を投稿。クレープやフライドチキンな