「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナ動画をアップした。「朝サウナの良さに気づいてしまってサウナ欲が爆発中です」と報告し、胸の谷間が際立つデザインの薄紫色サウナ服姿でサウナを満喫する様子を投稿。「食べてたりお出かけしたりリール用に撮ってた動画もたくさんあるのに全然載せられてないそろ