ガールズグループHearts2Heartsが9日、都内で「『2aN SCHOOL in TOKYO』オープン記念イベント」に登壇した。韓国のメイクアップブランド「2aN」が4月10日から19日まで、東京・表参道で期間限定の体験型ポップアップイベントを開催。自分だけのチークが作れる企画など、限定のコンテンツが登場する。グループはアンバサダーを務め、リーダーのジウ（19）が「東京で、日本の皆さんにごあいさつできて、本当にうれしいです」と日本語