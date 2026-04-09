「配当金で月1万円」は、多くの投資家が最初に目指す憧れの不労所得です。 しかし、いざ計算してみると必要な元本は数百万円規模になり、ハードルの高さに絶望してしまう人が少なくありません。 時給1200円のアルバイトなら、わずか8.5時間ほど働けば確実に手に入る金額です。わざわざリスクを負い、長い時間をかけてまで投資に取り組む価値はあるのでしょうか。 本記事では、労働収入と配当収入の性質