4月9日 投稿 日本コカ・コーラは4月9日、ノンカフェイン・エナジードリンク「REAL GOLD（リアルゴールド）」公式Xにて、キャラクターのシルエットGIF画像を投稿した。 公開されたGIF画像ではキャラクターが腕を上に突き上げて回転しながらジャンプするシルエットを確認。その特徴から、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの登場キャ