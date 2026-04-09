SEVENTEENのドギョムとスングァンによる1st Mini Album『Serenade』のリリースを記念して、カラオケBanBanとの特別なコラボキャンペーンが開催される。今回の企画では、アルバムの世界観をルーム全体で堪能できるコラボルームの展開をはじめ、オリジナルノベルティ付きのコラボドリンクの販売、歌唱キャンペーン、さらには店頭でのビッグパネル展示など、ファンが心ゆくまで楽しめる多彩なコンテンツが用意されている。【写真】ド