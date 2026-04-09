俳優パク・ソンウンが、イム・ソングン元海兵隊第1師団長の偽証容疑に関する裁判に証人として出廷し、尋問を受けた。去る4月8日、ソウル中央地裁刑事合議22部は、国会での証言・鑑定等に関する法律違反の容疑で起訴されたイム前師団長の公判期日を開き、パク・ソンウンに対する証人尋問を行った。【話題】"デジタル性犯罪者”役を演じたパク・ソンウン2025年9月、パク・ソンウンはイム前師団長の救命ロビー活動疑惑に関連し、参考