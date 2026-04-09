【モデルプレス＝2026/04/09】お笑いコンビ・大自然（ロジャー・しんちゃん）のロジャー（38）が2026年4月9日、自身のInstagramを更新。解散することを発表した。【写真】解散発表した人気お笑いコンビ、発表前日に「水ダウ」で活躍する姿◆大自然、解散発表ロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました」と報告。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」とし「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様