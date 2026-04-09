お笑いタレントのイ・ジンホが、脳出血で倒れ、集中治療室で治療を受けていることが分かった。4月9日、所属事務所SM C&CはOSENに対し、「イ・ジンホは4月1日午後、突然の脳出血により入院した。現在は意識が回復しつつあり、治療に専念している」と明らかにした。【話題】BTS・JIMIN、イ・ジンホに「借用書を書いて貸した」続けて「アーティストの健康回復が最優先なので、回復に専念できるよう温かい応援をお願いしたい」と伝