【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施。俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることがわかった。【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優◆山崎賢人、2028年大河ドラマ「ジョン万」主演に決定日本史上唯一無二の冒険を描く大河ドラマ第67作の主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るは