ウェブサイトやファイルを横断的に分析して1つのコンテンツとしてまとめてくれるGoogleのAIツール「NotebookLM」が、AIアシスタントのGeminiに統合されました。Google introduces Notebooks in Gemini, a project management tool synced with NotebookLMhttps://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/notebooks-gemini-notebooklm/NotebookLMは「ローカルからアップロードしたファイル」「Googleドライブのファイル