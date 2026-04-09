Anthropicが、クラウドホスト型エージェントを大規模に構築・展開するためのツール「Claude Managed Agents」をリリースしました。Claude Managed Agentsを使用すると、チームメンバーや顧客など自分以外の人が使えるエージェントを導入するのが簡単になります。Claude Managed Agents: get to production 10x faster | Claudehttps://claude.com/blog/claude-managed-agentsIntroducing Claude Managed Agents - YouTubeAIが自律