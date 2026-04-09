女優でタレントの箭内夢菜がオフショットを公開した。箭内は９日までに自身のインスタグラムを更新。桜の絵文字を付けてアップされたショットには、ベージュの柔らかジャケットに黒のトップス、ジーンズを合わせた春らしいコーデで、桜や緑をバックに笑顔を見せる箭内の姿が写っている。この投稿にファンからは「桜との相性よすぎ！！！！！」「ほんと可愛いっ！」「たまらん可愛いすぎる」「すごく癒されました」「いい笑顔