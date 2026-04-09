世界３１か国・５００都市での公演実績を持ち、累計観客動員数が１０００万人を超える和太鼓エンターテインメント集団「ＤＲＵＭＴＡＯ」 の新たな常設拠点「ＤＲＵＭＴＡＯＫＹＯＴＯ」が９日に開業。この日夜に初回公演が行われる。ＪＲ京都駅八条口からすぐの好立地にオープンした同劇場の記念すべき初回公演「響ーＨＩＢＩＫＩー」は事前販売分のチケットが完売での幕開けとなる。同劇場は「ーＴＡＯ」のパフォー