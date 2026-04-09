【MODEROID スペルビア】 予約開始：4月10日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スペルビア」を4月10日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」より、オジサマこと「スペルビア」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化する