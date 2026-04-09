吉本興業所属で今春に東京所属となった、たくろう、ツートライブ、カベポスターの漫才コンビ３組が９日、新大阪駅で、同社とＪＲ東海がコラボした上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」ののぞみ号に乗車。上京する１１３人の一般人（うち４人は無料招待）とともに東京に向けて出発した。同駅ホームでセレモニーに臨んだ３組。昨年の「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」王者・ツートライブのボケ・周平魂は「東