◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、栗東トレセンアクロフェイズ（牡３歳、栗東・奥村豊厩舎、父ロードカナロア）は、小坂忠士騎手（レースは西村淳也騎手）が乗り、ＣＷコースで外ランスオブヒーロー、中ランスオブラヴ（ともに３歳未勝利）を追走し、余力を残して６ハロン８４秒４―１１秒４で動いた。奥村豊調教師は「トライアルを使っているので、そこまで強い