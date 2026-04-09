男子ゴルフの２０２６年メジャー初戦、マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開かれる。世界中の名手たちが集う年に一度の「ゴルフの祭典」開幕前に、今なら間に合う豆知識を前編、後編の２回にわたって紹介。後編は、優勝者の証としてトロフィーとともに与えられる栄光のアイテム、夢舞台独特の呼称や恒例行事をお伝えする。◇◇◇◆「グリーンジャケッ