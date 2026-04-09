女優国生さゆり（59）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。「おニャン子クラブ」時代の収入について語った。森口博子と登場。バブル時代の芸能界を知るだけに「ギャラはえげつなかったですよね？」と想像するかまいたち・濱家隆一に、「私はおニャン子卒業するまで給料制だったので」と返答。「月給12万円で（家賃）4万円のおうちに住んでて。8万円で生活してた」と明かした。「私