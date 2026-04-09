日本ハムは、４月１７日西武戦（エスコンフィールド）でＡＫＢ４８の川村結衣、花田藍衣が来場すると９日に発表した。当日は北海道出身でファイターズファンの川村結衣が、ファーストピッチを務める。試合中には「きつねダンス」にも登場し、球場を盛り上げる。川村は球団を通じて「幼いころからずっと家族と一緒に北海道日本ハムファイターズを応援してきました。『ＡＫＢ４８メンバーとしてエスコンフィールドＨＯＫＫＡＩ