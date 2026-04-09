神奈川県「消えかけ白線ゼロ」達成を宣言 AI活用でインフラ整備神奈川県は2026年4月7日、県内の道路における横断歩道や区画線の補修完了に見通しが立ったとして、「消えかけ白線ゼロ」の達成を宣言しました。県と県警が連携し、AI技術を活用した点検を導入することで実現した本件は、運転支援システムの安定稼働にも寄与する道路インフラ整備として注目されます。【画像】「これ覚えてる？」 道路に描かれた「★マーク」の意味