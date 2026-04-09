私はミユキ（49歳）。子どもたちはもう20代の社会人です。息子のユウトは一人暮らしをしていて、娘のモモも結婚するためもうじき家を出ていきます。旦那のカズオと結婚して以来、義実家では大勢の親族が集まる機会がよくありました。私はたびたびデリカシーのない言葉をかけられ、嫌な思いをしてきました。けれど立場も弱かったため、ろくに言い返すこともできなかったのです。そんなときいつもかばってくれたのは、義父の姉である