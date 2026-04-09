木村拓哉が自身のインスタグラムを更新。「久々のコースへ！」と記し、休日にゴルフを楽しんだことを投稿した。【動画】木村拓哉のスイング／本人のInstagramよりこのラウンドに備えてか、数日前には練習したことを投稿。その時は「上手く打てても、何故打てたのかが分からない…」「相変わらず難しいですね…」と、ちょっと悩んでいた様子だった。しかし、いざラウンドをしてみると「めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせました！」「