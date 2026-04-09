プロギアから、新規契約プロのアナウンス。「国内男子ツアーで3勝の実力派プロゴルファー大槻智春選手と、PRGRブランドのゴルフクラブ使用契約を締結しました」と、同社広報。これまでクラブ契約フリーだったが、『01』アイアンでの細かな対応力と昨年から契約外で使用したプロトタイプ1Wが転機だったとか。【画像】大槻らが昨年11月から入れた未発表『プロトタイプ』ドライバー「数年前、『PRGR 01 IRON』を使用する際にPRGRさん