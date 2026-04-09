成田美寿々が自身のインスタグラムを更新。23日に初日を迎える国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」において、男子の大会に挑戦する親友・青木瀬令奈のキャディを務めることを発表した。【写真】仲よく砂浜に立つ「ナイスコンビ」 成田美寿々と青木瀬令奈成田がキャディを務めるのは2023年に開催された「長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ」での宮里優作以来、2回目となる。「優作さん以来のキャディなので不安がいっぱいです