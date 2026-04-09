韓国の8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）のイェオンさん、エイナさん、ジウさん、カルメンさん、ジュウンさん、イアンさん、ユハさん、ステラさんが「2aN SCHOOL in TOKYO」オープン記念イベントに登壇。 【写真を見る】【 Hearts2Hearts 】表参道のポップアップに登場「たくさん遊びにきてくださいね！」流暢な日本語でメッセージ自分だけのチークが作れる?体験型スクールイベント?韓国コスメ